Taliban, Ankara'dan özellikle ne istedi?

Türkiye’ye gelen Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki Taliban heyeti, Ankara’dan, gıda sorunu yaşayan Afganistan'a, sert kış koşullarına hazırlık amacıyla kışlık kıyafet, yakacak, çadır ve özellikle gıda yardımı talebinde bulundu.

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın geçici hükümeti kış iyice bastırmadan ülkeye yapılan insani yardımları ve kalkınma desteğini artırmaya çalışıyor. Katar'daki temaslarının ardından sürpriz bir şekilde Türkiye'ye gelen Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki heyet, Ankara'daki görüşmelerinde, kuraklığın vurduğu ve yaklaşık 4 aydır memurlara maaş ödemesi yapılamamasından kaynaklı sıkıntılar nedeniyle gıda sorunu yaşayan ülkeye, sert kış koşullarına hazırlık amacıyla kışlık kıyafet, yakacak, çadır ve özellikle gıda yardımı talebinde bulundu.

Milliyet Gazetesi'inden Didem Özel Tümer'in haberine göre; Taliban Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin başlığında 8 kişiden oluşan Taliban heyetinin Ankara'ya sürpriz ziyaretinin ardında “acil yardım arayışı” yatıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley'in önceki gün yaptığı açıklamaya göre, Afganistan'da açlık rekor seviyelere ulaştı. Beasley, acil uluslararası yardım çağrısında bulunduğu açıklamasında, “Rekor sayıda Afgan aç. Şu anda 1 milyon çocuk, acil müdahale olmadığı takdirde yetersiz beslenmeden ölme riskiyle karşı karşıya. Uluslararası yardım bir an önce ulaşmazsa felaket olacak. Bu açlığa karşı bir savaş.” ifadesini kullanmıştı. Anadolu Ajansı'nın geçtiğimiz günlerde ülkedeki Indira Gandhi Çocuk Hastanesi yetkililerine dayandırdığı haberine göre de onlarca çocuk yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalıklar nedeniyle hastanede tedavi görüyor.

‘Yardım sürsün'

Taliban heyetinin, Dışişleri Bakanlığı'nda perşembe günü Bakan Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında, İçişleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve askeri yetkililerin katılımıyla yaptığı toplantının haricinde, görüşme yaptığı kurum ve kuruluşların Türkiye'de insani yardım, acil durum ve kalkınma desteği odaklı çalışanlardan oluşmasının nedeni bu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kızılay, AFAD yetkilileriyle görüşen heyetin ülkedeki sert kış koşullarına karşı başta çocuklar olmak üzere Afgan halkı için hem insani yardım hem de kalkınma desteğinin artarak devam etmesi talebinde bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; görüşmelerinde Türkiye'nin başta Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla verdiği desteğe teşekkür eden heyet, kış mevsimin yaklaştığını vurgulayarak “Afganistan'da kışlar sert geçer, insanlarımızın özellikle kışlık kıyafet, yakacak ve çadır gibi barınma malzemelerine ihtiyacı var. Tıbbi malzemelere ihtiyacımız var. Ülkede bu yıl büyük bir kuraklık yaşandı gıda konusunda da büyük sıkıntımız var. Hemen her alanda insani yardım ihtiyacımız büyük. Çocukların okullarda eğitim materyallerine ve kırtasiye malzemelerine ihtiyaçları bulunuyor” dedi. Heyet ayrıca, savaş nedeniyle çok sayıda yetim ve dul bulunduğunu, bunların özel bir desteğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Kızılay desteğini sürdürecek

Taliban heyetinin Kızılay'da yaptığı görüşmede, Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük ve kurum uzmanları yer aldı. Altan'ın görüşmede Kızılay'ın Afganistan'dan hiç ayrılmadığını hatırlatarak, “Bizim Afgan halkına desteğimiz sürecek. Yardım göndermeye de devam edeceğiz. Sizden beklentimiz oradaki ekibimizin güvenliğinin sağlanması ve ihtiyacı olan insanlara erişimimiz için destek olunması. Kış aylarından önce daha geniş bir insani yardımın ulaştırılması için planlamalarımızı yapacağız” dediği öğrenildi. Görüşmenin ardından Muttaki ve Altan'ın yaptığı açıklamada da, heyetin Afganistan'dan göçü engellemek için açılan 65 küçük iş yerinin devam etmesinin istendiği vurgulandı.

Taliban heyeti Kızılay'ın ardından, AFAD'da da temaslarda bulundu.

Son sevkiyat 33 ton gıda

Her iki kişiden birinin açlıkla mücadele ettiği Afganistan'da Türk Kızılay'ı, Afgan Kızılayı iş birliği ile Kabil'de 28 Ağustos 2021'de 800 ihtiyaç sahibine 2,65 ton ve 16 Eylül 2021'de yine 800 kişiye 3,8 ton gıda yardımı gerçekleştirdi. Ayrıca ekim ayının başında Kızılay koordinesinde Pakistan ve Afgan Kızılayı'nın iş birliğiyle Pakistan üzerinden 16 bin ihtiyaç sahibinin bir aylık gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla, 33 ton gıda sevkiyatı yapıldı.

Kaynak: Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.