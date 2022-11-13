Taksim patlamasının ardından Atilla Taş'tan tepki çeken paylaşım

İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki patlamadan sonra Şarkıcı Atilla Taş tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesinde patlama sonucunda ilk resmi rakamlara göre 6 kişi vefat etti 50'den fazla kişi yaralanmıştı. Patlamanın acısı ve etkisi devam ederken Atilla Taş sosyal medya hesabından tepki çeken paylaşımda bulundu.

Daha öncede sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardan dolayı adından sık sık söz ettiren Taş, son olarak İstiklal Caddesindeki patlamanın ardından yaptığı paylaşım sebebiyle gündeme geldi.

Patlamanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atilla Taş, ''Bu filmi daha önce de görmüştük sanki!'' ifadelerini kullandı.