Taksim Metro İstasyonu'nda yangın
Taksim Metro İstasyonu'nda elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstasyon çalışmalar boyunca yolcu giriş ve çıkışlarına kapatıldı.
2022-04-24 23:36:18
Taksim Metro İstasyonu'nda elektrik panosundan kaynaklandığı iddia edilen yangın nedeniyle dumanlar istasyonu kapladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İstasyon yolcu giriş ve çıkışlarına kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, ekipler duman tahliyesi yaptı.
Çalışmaların ardından istasyon yolculara açıldı.
Yangına ilişkin inceleme sürüyor. DHA .
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