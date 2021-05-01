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Taksim'e yürümek isteyen gruplara müdahale

İstanbul'da tam kapanma uygulamasına rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruplara polis müdahale etti. Uyarılara rağmen yürüyeceklerini söyleyen ve polise direnen gruba yapılan müdahalede, gruptaki bazı kişiler gözaltına alındı.

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01.05.2021 08:55:43
Taksim'e yürümek isteyen gruplara müdahale

İstanbul'da tam kapanma uygulamasına rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruplara polis müdahale etti.

Sabah saatlerinde Mecidiyeköy Meydanı'na gelen gruplar ara sokakları kullanarak Taksim Meydanı'na yürümek istedi.

Bölgede önlem alan polis ekipleri, tam kapanma tedbirleri kapsamında yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirtti.

Uyarılara rağmen yürüyeceklerini söyleyen ve polise direnen gruba yapılan müdahalede, gruptaki bazı kişiler gözaltına alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenilen şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Dolmabahçe'den Taksim'e yürümek isteyen gruba müdahale

Öte yandan Dolmabahçe'den Taksim Meydanı'na doğru ellerinde pankart ve dövizlerle slogan atarak ilerleyen Umut-Sen'e bağlı bir grup, İnönü Caddesi üzerinde bölgede güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri tarafından durduruldu.

Grubun ilerlemesine izin vermeyen ekipler, yürümeye devam etmek isteyenlere müdahale etti. Polis ekipleri, gruptaki 14 kişiyi gözaltına aldı.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan