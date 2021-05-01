Taksim'e yürümek isteyen gruplara müdahale

İstanbul'da tam kapanma uygulamasına rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruplara polis müdahale etti. Uyarılara rağmen yürüyeceklerini söyleyen ve polise direnen gruba yapılan müdahalede, gruptaki bazı kişiler gözaltına alındı.