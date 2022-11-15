Taksim'deki patlamada kritik ''İsrail'' iddiası: Teröristin yanındaki iki kadın…

İran medyası, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yanından geçen iki kişinin İsrail’le bağlantısı olduğunu iddia etti.

İran haber ajansı IRNA, emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalan teröristin patlamadan hemen önce yanından geçen iki kadının İsrail ordusunda çalıştığını ve saldırının arkasında İsrail'in olduğunu iddia etti.

İsrail haber ajansı Yediot News ise İsrail'in iddiaların yanıt verdi. Haberde, kamera kayıtlarında Taksim saldırısını gerçekleştiren teröristin yanında gözüken iki kişinin İsrail vatandaşı Or Atdeji ve Natali Sviessa olduğunu, İsrail ordusunda görev yaptıklarını ve saldırıda zarar görmedikleri açıklandı.

İsrail askerlerinin olay yerinde, saldırganla aynı kareye yakalanması şüphelere neden olurken sosyal medyada da çok sayıda iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Bekir Sıtkı Şirin de konuya ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Filistin medyasının iddiasını aktaran Şirin, “İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında bombayı olay yerine bırakan Ahlam Albashır'e iki İsrailli kadın eşlik etti. İki İsrailli kadından biri İsrail ordusunda asker, diğeri ise yakın bir akrabası... (MOSSAD ajanı olması muhtemel)” paylaşımında bulundu.

Yakalanan terörist Ahlam Albashır'ın evinde İsrail parası bulunduğunu iddia eden Şirin, Albashır'ın kolunda da Davud Yıldızı dövmesi olduğunu belirtti.

Olaya ilişkin şahsi görüşünü paylaşan Şirin, “Tesadüfler her zaman olasıdır ancak işin içinde İsrail varsa hele hele İsrail ordusunda görevli bir şahıs da olunca insan acaba demeden edemiyor.” İfadelerini kullandı.

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