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Taksim'de 'Kadın Yürüyüşü': 'Ocağı söndür, kocanı öldür'
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Taksim'de 'Kadın Yürüyüşü': 'Ocağı söndür, kocanı öldür'

İstanbul'da 25 Kasım Kadın Platformu'nun düzenlediği yürüyüşte bir araya gelen kadınların taşıdığı pankartlardan birinde yer alan “Ocağı söndür kocanı öldür” ifadesi dikkat çekti.

1 Saat Önce
2021-11-26 16:43:09
Taksim'de 'Kadın Yürüyüşü': 'Ocağı söndür, kocanı öldür'

Sosyal medyada yürüyüşe yönelik tepkiler dile getirilirken, pankartlardaki ifadeler sosyal medyada gündem oldu

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bazı illerde yürüyüşler düzenlendi.

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25 Kasım Kadın Platformu'nun öncülük ettiği dünkü Taksim yürüyüşünde taşınan pankartlar ise sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarıyla konuşuldu. "Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok, Hayatımızı Savunuyoruz, Erkek şiddetine son" pankartlarının yer aldığı yürüyüşte ‘Ocağı söndür, kocanı öldür' pankart öne çıktı.

“Edepsiz kadın… Ocağı söndür, kocanı öldür, erkek doğrama cemiyeti”

Polisin biber gazıyla müdahale ettiği kalabalıkta öne çıkan bir pankartta, “Ocağı söndür, kocanı öldür' ifadesinin yer aldığı görülürken gösteri sosyal medyada çok sayıda vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı.

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Taksim Tünel'den İstanbul Barosu'nun önüne kadar düzenlenen yürüyüşte yer alan bazı kadın göstericilerin ellerinde “İsyanı yükselt, kimsenin kadını değiliz, o çok güvendiğiniz devleti yıkacağız, feminist dünya yaratalım” şeklinde pankartlar yer alırken, bir kadının taşıdığı “edepsiz kadın” ifadesinin yer aldığı pankart da sosyal medyaya yansıdı.

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Platform, basın açıklamasına öldürülen kadınların isimlerinin okunmasıyla başladı. Açıklamada, "Sosyal medyada kadınların adını görmeye korkar olduk" ifadeleri kullanıldı.

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Tünel Meydanı'ndan harekete geçen kadınlar, yürüyüşü İstiklal Caddesi üzerinde devam ettirmek istemesi üzerine kalabalığa biber gazı ile müdahale edildi.

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İstanbul'daki yürüyüş Beyoğlu Kaymakamlığı'nın kararıyla yasaklanmasının ardından sadece Tünel Meydanı'ndan İstanbul Barosu'na kadar yürüyüş düzenlenmesine izin verilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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