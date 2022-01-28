Taksici aracındaki kadın cinayetini anlattı

Pendik'te Nermin Celep'i bıçaklandığı taksinin sürücüsü , 'Arkamı döndüğümde kadını bıçaklıyordu. Sonrasında kapıyı açıp kadını kurtarmaya çalıştım' dedi.

"YERDEN ALDIĞIM KAR PARÇASINI BAŞINA KOYDUM"

Pendik'te dün öğle saatlerinde Ramazan Su (40), evlilik hazırlığı yaptığı Nermin Celep (44)'i taksinin içinde bıçaklayarak öldürdü.

Olayın en yakın tanığı taksici Ömer Faruk Kuzubaşoğlu yaşananları anlattı. Kuzubaşoğlu, "Ramazan Su isimli kişi bana Sahra sokağa gitmemi söyledi. Oraya gittik. Hanımefendi araçtan inmek istemedi. Kadını orada darp etti. Oradan sesleri duyan bir komşuyla çifti ayrıldık. Sonrasında hanımefendinin kafasında bir şişlik oluşmuştu. Bana 'kafama buz koyar mısın' dedi. Ben de yerden aldığım kar parçasını başına koydum. Sonrasında Ramazan Su eve girip çıktı. Bir şey olmamış gibi araca bindiler" dedi.

"KAPIYI AÇIP KADINI KURTARMAYA ÇALIŞTIM"

"100- 150 metre ilerledikten sonra kadını araç içerisinde bıçaklamıştı" diyen taksici, "Ben sesleri duyunca kadına tekrar vurduğunu sandım. Arkamı döndüğümde kadını bıçaklıyordu. Sonrasında kapıyı açıp kadını kurtarmaya çalıştım. Tartışıyorlardı. Araya girip saldırganı uzaklaştırmaya çalıştım ama fayda etmedi. Fırsatı ilk bulduğumuz da hanımefendiyi taksiye binmesi için müdahale ettim o da zaten bindi. En yakın hastaneye yetiştirdim kendisini. Hastaneye yetiştirdiğim de bilinci de açıktı. Hastaneye vardığımız da arka camı da açtım, nefes alsın, bilinci yerinde kalsın diye. Sürekli 'sakın olun iyisiniz' dedim. Hastanenin ambulans girişinde durdum. Kornaya bastım, hastane görevleri sedye getirdiler. Kendisine 'inebiliyor musun abla' dedim, o da 'inemiyorum' diye cevap verdi. Hastane görevleri yardımcı oldu. Sedye birlikte hastaneye girdi. Bende hastane polisin yanında beklerken bir saat sonra kadının vefat ettiği haberi geldi" diye konuştu.

"BEN ARTIK TAKSİCİLİK YAPABİLECEĞİMİ SANMIYORUM"

Kuzubaşoğlu, "Araca bindiklerinden itibaren gergin bir ortam yoktu. Günlük hayattan şeyler konuştuk, araba içerisinde herhangi gibi bir sorun yoktu" dedi. Taksi sürücüsü, kadının karnından bıçaklandığını da belirti.

Yedi yıldır taksici olan Kuzubaşoğlu, "Büyük ihtimal taksicilik yapabileceğimi zannetmiyorum. Gerçekten kötü bir durum. Psikolojim yerinde değil" ifadelerini kullandı.

TAKSİDE KADIN ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Pendik'te tartıştığı Nermin Celep'i (43) taksinin içinde bıçaklayarak öldüren Ramazan Su (39) adliyeye sevk edildi. Şüphelinin polisteki ifadesinde "Evlenecektik, çok borca girmiştim. Benden ayrılmak istedi." dediği öğrenildi. Öte yandan cinayetten hemen sonra çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı

Pendik, Güllü Bayır Mahallesi, Sahra Sokak'ta dün saat 13.00 sıralarında bir taksinin içinde meydana gelen olayda Nermin Celep, yanında oturan Ramazan Su tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Şüpheli olaydan sonra yaya olarak kaçmıştı.

POLİS ŞÜPHELİYİ KISA SÜREDE YAKALADI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Nermin Celep'in son olarak Ramazan Su ile görüştüğü belirlendi. Cinayeti işlediği belirlenen Ramazan Su sokakta yürürken gözaltına alındı.

Polis soruşturmasına göre şüphenin ayrılmak isteyen kız arkadaşının evine gittiğini onu bir kafede konuşmak için ikna ettiği öğrenildi. Birlikte taksiye binen ikilinin, yol boyunca tartıştıkları bu sırada "Cüzdanımı unuttum" diyerek evine uğrayan şüphelinin evden aldığı bıçakla cinayeti işlediği belirlendi.

ŞÜPHELİ, "ONUNLA EVLENECEKTİK"

Bir markette şoför olarak çalışan şüpheli Ramazan Su'nun kendisini yakalayan polislere "Onunla çalıştığı kafeteryada tanışmıştık. Evlenmeyi düşünüyordum. 100 bin lira kredi çekmiştim. Borçlanmıştım. Daha sonra benden ayrılmak istedi. Aramızda bu nedenle tartışma çıktı." dediği öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde taksinin içinde yaşanan cinayet olayının ardından şüphelinin yürüyerek araçtan uzaklaştığı görüldü.

DAHA ÖNCEDEN DE KAYITLARI ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli Ramazan Su'nun daha önceden "kasten yaralama", "Taksirle yaralama", "Cinsel saldırı" "kötü muamele" gibi suçlardan polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA .