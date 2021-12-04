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TIMETURK / GÜNDEM / Taksi ve dolmuşlara kamera zorunluğu ertelendi

Taksi ve dolmuşlara kamera zorunluğu ertelendi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, bazı ticari araçlarda kamera zorunluluğunun 2022 sonuna kadar ertelendiğini bildirdi.

20 Dakika Önce
2021-12-04 13:44:28
Taksi ve dolmuşlara kamera zorunluğu ertelendi

Apaydın, yazılı açıklamasında, şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan taksi, minibüs ve otobüs cinsi taşıtlarda kayıt yapabilen ön ve iç kamera ile kayıt cihazı bulundurulması ve aktif halde tutulması zorunluluğunun 2022 yılı sonuna kadar ertelendiğini kaydetti.

Şoför esnafına maddi anlamda yük getiren kamera zorunluluğunun ertelenmesi kararının rahatlatıcı olduğunu belirten Apaydın, 1 yıllık zaman diliminde, birçok tartışmayı da beraberinde getiren konuya ilişkin detaylı olarak düşünülüp, tekrar yeni bir karara varılabileceğini vurguladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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