Taksi şoförünün başına silahla ateş etti

Kayseri'de ticari taksi şoförü Musa K., aralarında husumet olduğu öne sürülen Emre T. (18) tarafından tabanca ile başından vuruldu. Ağır yaralanan Musa K., hastanede tedaviye alınırken polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.