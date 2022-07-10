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Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Antalya'nın Akseki ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç ters döndü. Yaşanan kazada sürücü yaralanmadan kurtuldu, araç ise kullanılamaz hale geldi.

6 Saat Önce
2022-07-10 11:21:51
Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Bekir G.'nin kullandığı otomobil, Akseki-Manavgat karayolu Cendeve Kavşağı yakınlarında bilinmeyen bir sebeple takla attı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Bekir G. kendi imkanıyla araçtan yara almadan çıktı. Araç ise kullanılamaz hale geldi. .

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