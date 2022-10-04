TAI nedir, ne demektir? TAİ açılımı ve anlamı | TAİ hangi kurumu temsil eder?

TAI nedir, ne demektir? Kullanımı kolaylaştırmak adına yazı dilinde bazı kurum ve kuruluşlar kısaltılarak yazılır. TAİ, bunlardan biri. Gündeme geldiği andan itibaren TAİ'nin ne demek olduğu araştırılıyor. TAİ hangi kurumu temsil eder? TAI açılımı ve anlamı.

TAI nedir, ne demektir? Kullanımı kolaylaştırmak adına yazı dilinde bazı kurum ve kuruluşlar kısaltılarak yazılır. TAİ, bunlardan biri. Gündeme geldiği andan itibaren TAİ'nin ne demek olduğu araştırılıyor. TAİ hangi kurumu temsil eder? TAI açılımı ve anlamı.

TAI nedir, ne demektir?

TAİ, havacılık alanında hizmet veren önemli kurumlardan biridir.

TAİ'nin açılımı; Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı şeklindedir. Bunun yanı sıra TUSAŞ olarak da anılır. TUSAŞ ise; Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi kısaltmasıdır.

TAİ hakkında

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ); 1973 Ankara'da kurulan kuruluş. Türkiye'de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanındaki teknoloji merkezidir.

Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380 ve askeri nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretir. Aynı zamanda Airbus A350'ye kanatçık üretimi yapar.