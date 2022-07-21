Tahıl Sevkiyatı Anlaşması bugün İstanbul'da imzalanacak

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni Ukrayna, Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla bugün İstanbul'da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla bugün saat 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin tahıl krizinin çözülebilmesi için ortaya koyduğu çaba sonuç verdi. Taraflar, İstanbul'da bir araya gelerek Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imzalayacak. Böylece, savaş nedeniyle Ukrayna'dan sevkiyatı yapılamayan tonlarca tahıl, Karadeniz üzerinden dünya piyasasına ulaşabilecek.

Türkiye kilit rol oynadı

Anlaşmaya ilişkin açıklama, İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Açıklamada saat 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla imza töreni yapılacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de imza töreninde hazır bulunacak. Erdoğan, 'tahıl koridorunun' hayata geçirilebilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. İki tarafın heyetleri, 13 Temmuz'da Tahıl Koridoru Zirvesi için İstanbul'da yüz yüze buluştu.

Zirvede sağlanan uzlaşı anlaşmanın kapısını açtı

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tahran'da gerçekleşen Türkiye-İran-Rusya 3'lü Zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile de bir araya gelmişti. Dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Ev sahibi sıfatıyla ara buluculuğumuz var" ifadelerini kullanmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada anlaşmanın önemine dikkat çekildi. Açıklamada "Ukrayna tahılının çıkarılmasına yönelik anlaşmadan memnuniyet duyuyoruz" denildi. AA, TRTHaber