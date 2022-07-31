Tahıl koridoru için ilk rota belli oldu

Türkiye'nin çözüme kavuşturduğu tahıl krizinde gözler Ukrayna limanında. İlk gemiler yine Türkiye'nin girişimiyle açlık tehlikesi yaşayan Afrika ülkelerine gidecek. Gemiler, yola çıktığı andan itibaren İHA'larla ve uyduyla izlenecek

Türkiye'nin girişimleriyle uygulamaya konulan "tahıl koridoru" planı işlemeye başladı. İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılmasının ardından ilk geminin yüklendiği haberi geldi.

Geminin mısır yüklü olduğu kaydedilirken, boş gemiler ve yükü tahıl olmayan gemilerin limanlardan çıkmasına izin verilmeyeceği bildirildi. 16 gemi konvoy halinde ayrılacak.

İlk durak İstanbul olacak. Gemiler, yola çıktığı andan itibaren İHA'larla ve uyduyla izlenecek. Ukrayna limanlarından gelecek ilk geminin 3 Ağustos'ta Türk karasularında olması bekleniyor.

İLK GEMİ AÇLIK TEHLİKESİ OLAN SOMALİ'YE

Dünyada en az gelişmiş ülkelerin karşı karşıya kaldığı açlık tehlikesinin önüne geçilmesinde Türkiye kritik misyon üstlendi. Ankara'nın girişimleriyle ilk tahıl gemileri açlık tehlikesi bulunan Afrika ülkelerine gidecek. Bu kapsamda Odessa limanından çıkacak geminin Somali'ye ulaşması bekleniyor. BM yetkilileri geminin Somali'ye seyahat süresinin bir buçuk ayı bulabileceğini söyledi. .