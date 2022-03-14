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TAG Otoyolu'nda 7 araç birbirine girdi: 5 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep bölümünde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

51 Dakika Önce
2022-03-14 01:12:48
TAG Otoyolu'nda 7 araç birbirine girdi: 5 yaralı

Kar yağışının da etkili olduğu otoyolun Gaziantep'teki batı-kuzey gişeleri arasında 3 tır ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

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Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

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Kaza nedeniyle otoyol gişelerinde yoğunluk oluşmaması için araçlar farklı güzergahlara yönlendirildi. Kazanın olduğu Şanlıurfa yönündeki ulaşım ise tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

AA .

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