Suudi Arabistan, Yemen'de cezaevini vurdu: Onlarca ölü ve yaralı

Suudi Arabistan Yemen'de düzenlediği hava saldırısıyle bir cezaevini hedef aldı. Saldırıda en az 70 kişi hayatını kaybetti.

Özellikle İran destekli Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleştirdiği saldırı sonrasında Suudi Arabistan, başta başkent Sana ve liman şehri Hudeyde olmak üzere, Husilerin kontrolündeki bölgelere şiddetli bombardımanlar düzenlemeye başladı.

Ülkenin kuzeyindeki Sada ilinde bulunan bir cezaevi de saldırıda hedef alındı. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Husi yönetimince hapsedilen mahkumların bulunduğu cezaevini hedef alan saldııda en az 70 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda 138'den fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Geçtiğimiz gün de Yemen'in batısındaki Hudeyde'de bir iletişim merkezi vurularak ülke internetsiz bırakılmıştı.

Suudi Arabistan'ın, saldırılara dair ülke dışına bilgi akışını engellemek amacıyla merkezi doğrudan hedef almış olabileceği tahmin ediliyordu.

Kaynak: Mepa News .