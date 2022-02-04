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TIMETURK / GÜNDEM / Şuşa Beyannamesi Meclis'te kabul edildi

Şuşa Beyannamesi Meclis'te kabul edildi

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören 'Şuşa Beyannamesi' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

47 Dakika Önce
2022-02-04 07:44:21
Şuşa Beyannamesi Meclis'te kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi görüşülerek kabul edildi.

Beyannameyle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Zengezur koridorunun açılması ve Nahçıvan- Kars demir yolunun inşasının, ilişkilerin yoğunlaştırılmasına katkı sağlayacağı hedefleniyor.

Türkiye ve Azerbaycan'ın, bölgesel, küresel güvenlik ve istikrar meselelerinin çözümlenmesi yönünde ortak çaba gösterecekleri, taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne üçüncü bir devletçe tehdit ve saldırı halinde tarafların, birbirine gerekli yardımı yapmaları hedefleniyor.

Özellikle terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göçe karşı mücadelede ortak çaba ve iş birliğinin genişletilmesi amaçlanıyor. .

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