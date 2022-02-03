Survivor Aycan adaya veda mı etti? Survivor Aycan elendi mi?

Survivor yeni bölümde Ünlüler ve gönüllüler, kıyasıya yarış mücadelesi verirken gözler eleme konseyine çevrildi. Bu hafta eleme konyesinde adaya devam kişiler ve elenenler belli oldu. Peki bu hafta Survivor’da kim elendi kim devam edecek?

Survivor All Star dün akşam eleme konseyi ile ekranlara geldi. Aycan Yanaç geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir yarışmada yer almıyordu. Acun Ilıcalı, Aycan Yanaç'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bunun üzerine seyirciler “Aycan Yanaç diskalifiye mi oldu?” Sorusu yanıtını araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayı…

Survivor Aycan Yanaç diskalifiye mi oldu?

Sakatlık geçiren ve ardından hastalanan Survivor All Star yarışmacısı Aycan Yanaç'ın akıbeti Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Aycan ile ilgili verilen kararı açıklayan Ilıcalı, "Ben ümitli değilim demiştim, tahminim de doğru çıktı. Aycan bugün itibariyle artık Survivor'da yok. Her zaman söyledim çok zor şartlar olacak diye, şartlar gelmiş geçmiş en zor şartlar. Aycan'dan da bu kadar erken havlu atmasını hiçbirimiz bekleniyorduk... Aycan devam edemediği için bu akşam eleme olmayacak.” Dedi.

Aycan Yanaç kimdir?

Aycan Yanaç, Almanya'nın Nünberg kentinde 21 Kasım 1998 yılında dünyaya geldi. Futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir. Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır. 2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır. Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.

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