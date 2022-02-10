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TIMETURK / GÜNDEM / Survivor All Star 2022'de beklenmeyen sürpriz veda

Survivor All Star 2022'de beklenmeyen sürpriz veda

Survivor All Star 2022'de eleme heyecanı vardı. Bu haftanın eleme adayları Mert, Birsen, Evrim, Barış, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan oldu. Adaya veda eden sürpriz isim ise Furkan Kızılay oldu.

2 Saat Önce
2022-02-10 12:30:19
Survivor All Star 2022'de beklenmeyen sürpriz veda

Survivor 2022 yarışmasında iki takım da üç dokunulmazlık yarışı ardından gerçekleşen ödül oyunlarını kazanmak için varını yoğunu ortaya koydu. Elemelerin ardından bir isim daha Survivor All Star'a veda etti.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler, uzun süren açlıklarını gidermek için parkura çıktı. Yarışmacılar bisküvi ve sandviç için karşı karşıya geldi. Kadınlar mücadelesini ünlüler kazandı ve tadım şansını elde etti. En iyilere kalan oyunun kazananı ünlüler takımı oldu.

'SURVIVOR'DA İHRAÇ ETTİĞİMİZ YARIŞMACILAR VAR'

Survivor'da oyun alanında yaşanan kavga, yeni bölümdeki ada konseyinde de devam etti. Yunus Emre'nin "Daha önce bench'te sesini yükselten çok arkadaşımız oldu. Ancak kimseye böyle müdahale edilmedi. Bunun beni kışkırtmaya yönelik müdahale olduğunu düşünüyorum" sözleri dikkat çekti.

Ada konseyinde Yunus Emre'yi uyaran Acun Ilıcalı "Söylediğin cümleler kelimeler kabul edilebilir değil. Fevri hareketlerinde kabul edilebilir değil. İhraç ettiğimiz yarışmacı çok biliyorsun Survivor'da" dedi.

'ETTİĞİ KÜFÜRLERİ DUYSAYDIM...'

Hikmet ise "Amacım sadece ayırmaktı. Daha sonra etmiş olduğu küfürler olmuş. Ben bunları duymadım duysaydım farklı olurdu" dedi. Acun Ilıca yaptığı açıklamada 'Sen bundan sonraki iki ödülden yararlanamayacaksın" dedi. Hikmet'e ise bir ödül cezası verildi.

SURVİVOR'DA KİM GİTTİ?

Bu haftanın eleme adayları Mert, Birsen, Evrim, Barış, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan oldu. Adaya veda eden isim ise Furkan oldu.

Elendiğini öğrenen Furkan "Bazı hayaller yarım kaldı. İyi ki buraya geldim. Herkesi çok seviyorum. İki sakatlık yaşadım zorlu imtihanlar yaşadım." dedi. Acun Ilıca ise 'Gerçekten dediğin gibi bir hikaye yarım kaldı. Ama şunu söyleyeyim sen sanat dünyasında tanıdığım en efendi insanlardan birisin. Bir dahaki All Star'a çağıracağım isimlerdensin.' cümleleleri sarf etti. .

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