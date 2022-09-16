Suriyelilerin Türkiye’den gitmesi mi istendi? Açıklama geldi

Sputnik Arapça, MİT’in Suriye muhalefeti ile görüşerek Türkiye’den ayrılmaları için kendilerine en geç yıl sonuna kadar süre verdiği iddia etti. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el-Muslat, Türkiye’nin SMDK’dan ülkeyi terk etmesini istediğine ilişkin iddiayı yalanladı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

MİT'in Suriye muhalefeti ile görüşerek Türkiye'den ayrılmaları için kendilerine en geç yıl sonuna kadar süre verdiği iddia edildi.

Sputnik Arapça servisi “özel kaynaklara” dayandırdığı haberinde, Türk istihbarat örgütünün Suriye karşıtı ‘Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu' adlı örgütün üyelerine bu yıl sonuna kadar Türkiye topraklarını terk etmeleri gerektiğini söylediğini bildirdi.

YIL SONUNA KADAR…

Sputnik'e açıklamada bulunan kaynaklar, MİT tarafından örgüte iletilen bu bildirimin, Ankara'nın Şam'la yakınlaşma yönündeki siyasi kararının ardından geldiğini öne sürdü.Kaynaklar ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin Suriye muhalifi örgütün Türkiye'deki tüm bürolarını kapatmaya ve bu yıl sonuna kadar örgütün üyelerine fon sağlamayı durdurmaya karar verdiğini söyledi.

Türk istihbaratının kısaca ‘Ulusal Koalisyon' diye anılan örgütün üyelerine 'siyasi faaliyetlerde bulunmak için Türkiye dışında başka bir yer bulmaları gerektiği' yönünde uyarıda bulunduğunu belirten kaynaklar, örgütün Türkiye vatandaşlığına geçen üyelerinin ise medya ve siyaset alanında faaliyette bulunmamaları şartıyla Türkiye'de yaşamalarına izin verildiğini söyledi.

SMDK BAŞKANINDAN YALANLAMA GELDİ

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, Rus haber ajansı Sputnik tarafından ortaya atılan, Türkiye'nin SMDK'dan ülkeyi terk etmesini istediğine ilişkin iddiayı yalanladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan el-Muslat, Türkiye'nin Suriye devrimini ve Suriye halkının özgürlük, adalet ve demokrasi taleplerini destekleme noktasındaki tavrında bir değişim olmadığını dile getirdi.

Açıklamasında, herhangi bir Türk yetkiliden kendilerine bu minvalde herhangi bir talep gelmediğini belirten el-Muslat, SMDK hakkında son günlerde ortaya atılan iddiaların gerçekle yakından uzaktan alakası olmadığının altını çizdi. El-Muslat, açıklamasında ayrıca, Türk yetkililerle son dönemde gerçekleştirdikleri görüşmelerde Türk tarafının olumlu bir tavır takındığını ve görüşmelerin Cenevre bildirgesi ile 2118 ve 2254 sayılı BMGK kararları çerçevesindeki siyasi çözüm çalışmalarında koordinasyon kurulması çabaları çerçevesinde yapıldığını aktardı.

Açıklamasında son olarak, iddiaların aksine SMDK'nın Türkiye'deki ofislerini artırdığını hatırlatan el-Muslat, uluslararası diplomatik misyonlarla iletişim kurmak ve Suriye halkının dost ülkeleriyle iletişim kanallarını artırmak için başkent Ankara'da bir ofis açtıklarını ve bu sayede Türkiye'nin mültecilerle ilgili yasalarını daha yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.