'Suriyeliler saldırdı’ sözleri doğru çıkmadı... İhraç yolu göründü

Zafer Partisi Tarım Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Melda Döne Çelik’in, Hatay-Reyhanlı’da Suriyeliler tarafından saldırıya uğradığı iddia edilmişti. Ancak beyanlarının doğru olmadığı ortaya çıkan Çelik, kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Zafer Partisi Tarım Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Melda Döne Çelik'in, ikamet ettiği Hatay-Reyhanlı'da Suriyeliler tarafından saldırıya uğradığı öne sürülmüştü.

Ancak Zafer Partisi Genel Sekreteri ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk başkanlığındaki heyetin incelemeleri sonucunda olayın Çelik'in aktardığı gibi olmadığı anlaşıldı.

Zafer Partisi'nden yapılan basın açıklamasında Melda Döne Çelik'in, kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“17 Eylül 2021 tarihinde, Zafer Partisi Tarım ve Hayvancılıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yelda Döne ÇELİK, Hatay/Reyhanlı'da Suriyelilerin saldırısına uğradığını ileri sürmüştür.

Bunun üzerine Zafer Partisi Genel Sekreteri ve Adana Milletvekili İsmail KONCUK, Mahalli İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cezmi POLAT, Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet CEYLAN ve Basın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Burak MENGÜ Hatay'a giderek hem geçmiş olsun dileklerini iletmiş hem de konuyu yerinde incelemişlerdir.

Zafer Partisi Başkanlık Divan'ı üyelerinin kurduğu heyetin yaptığı Hatay/Reyhanlı ziyareti ve incelemesi sonucu olayın aktarıldığı gibi olmadığı anlaşılmış; Partimize karşı arkasında neyin olduğu henüz belli olmayan bu provokasyon üzerine Genel Başkanımız Sn. Ümit ÖZDAĞ tarafından tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Parti Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir.”

HATAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yelda Döne Çelik ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan haberle ilgili Valiliğimizce yapılan incelemeler neticesinde; Emniyet birimlerimize böyle bir olayın yansımadığı ayrıca kolluk kuvvetlerimize konuyla ilgili Yelda Döne Çelik tarafından herhangi bir şikayetin olmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Kaynak: Veryansın TV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.