Suriyeli Abdullah’ı Türk Ferat savundu!

Polis saldırısına uğrayan Suriyeliyi Berlin’de bir Türk savundu. İki Alman polisi Hamevi’yi ve eşini bağlayıp, çocuklarının önünde ırkçı uygulamalarda bulunup aşağıladı. Hamevi’nin ailesiyle düzenlediği basın toplantısında yanında bulunan isim ise Sol Parti üyesi Ferat Koçak oldu.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Suriye'deki iç savaş sonrası Berlin'e göç eden Abdullah Hamevi, Alman polisinin ırkçı uygulamaları karşısında dehşeti yaşadı. Hamevi'yi savunan ise yine Berlin'de yaşayan bir Türk Ferat Ali Koçak oldu.

Alman polisi, Hamevi'nin Berlin'de yaşadığı eve “dolandırıcılık yoluyla menfaat temini” suçlamasıyla baskın düzenledi. İki Alman polisi Hamevi'yive eşini bağlayıp, çocuklarının önünde ırkçı uygulamalarda bulunup aşağıladı.

Hamevi, utanç verici baskının detaylarını düzenlediği basın toplantısında paylaştı.Hamevi'nin ailesiyle düzenlediği basın toplantısında yanında bulunan isim ise Sol Parti üyesi Ferat Koçak oldu.

ÇOCUKLARIMIZ HALEN ŞOKTA!

Hamevi, ailesinin yaşadıkları olay nedeniyle günlerdir korku içinde olduğunu söyledi. Polis memurlarına kendisine verilen maddi cezayı kabul ettiğini ve daha sonra ödeyeceğini söylemelerine rağmen, kendisini kelepçelemek ve ailesinin gözü önünde darp etmekte ısrar ettiklerini de sözlerine ekledi.Çocuklarının olaydan çok etkilendiğine dikkati çeken Hamevi, "Çocuklarımız hala şokta. Maruz kaldıkları travmanın ardından özellikle babaları önlerinde dövüldüğü ve küçük düşürüldüğü için hala soru soruyorlar" ifadelerini kullandı. Polis memurları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Hamevi, olayın takipçisi olacağını söyledi.

KOÇAK: YERLEŞİK IRKÇILIĞA KARŞI ÇIKACAĞIZ

Ferat Koçak ise olayın yaşanmasının ardından olayın fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştıklarını, 10 milyondan fazla etkileşim aldığını kaydetti. Koçak, yerleşik ırkçılığa karşı verdikleri mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.