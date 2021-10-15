Suriye'ye yeni harekat olacak mı? Erdoğan yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yeni bir harekatın olup olmayacağına ilişkin ''Mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı şekilde devam edecektir'' dedi. Erdoğan, Türkiye'nin doğalgaz temini konusunda bir sıkıntısı olmadığını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

SURİYE'YE YENİ HAREKAT OLUR MU?

Suriye'de sadece kuzeyi değil, genelinde bildiğiniz gibi PKK, YPG, PYD buralarda cirit atıyor. Bunlara destek veren ülkelerin başında da koalisyon güçleri Amerika geliyor. Bunların verdiği her türlü destek, silah, mühimmat bunlarla birlikte burada terör estiriyorlar. Bunlara karşı bizler mücadelemizi veriyoruz. Rejim bunlardan gücünü alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öncelikle Suriye'de sadece kuzeyi değil, genelinde bildiğiniz gibi PKK, YPG, PYD buralarda cirit atıyor. Tabii bunlara destek veren ülkelerin başında da koalisyon güçleri, Amerika geliyor.

Tabii sabrımız devam etti ve son olarak biliyorsunuz iki polisimiz burada şehit oldu. Zaman zaman sivillerden buralarda şehit olanları görüyoruz. Mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Terör örgütlerine, ABD'nin oradaki malum güçlerine karşı gerekli mücadeleyi vereceğiz bu konuda kararlıyız.

AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELER

-Taliban dünyada kabul arayışları içerisinde. Bizler her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz.

AZERBAYCAN İLE DOĞALGAZ ANLAŞMASI

Anlaşmaların hepsi tedbire yönelik. Sıkıntımız söz konusu değil. Tedbirlerimizi aldık alıyoruz. Türkiye için sıkıntı söz konusu değil.

'SİYASİ CİNAYETLER' İDDİASI

Her şeyden önce bu zat, eğer bu konularda samimi ise, dürüstse bu işin mercii cinayetlerin neresidir yargıdır. Yargıya müracaat edersin. Delillerini yargıya sunarsın ve bu siyasi cinayetlerle ilgili böyle şeyler varsa yargı da bunların üzerine gider. Fakat bu zat bugüne kadar sabah yalan akşam yalan bu şekilde geçmiş. Şimdi yanına birilerini toplamış onlar da yalan terörü estiriyorlar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor tutmaz. Şu anda da bizler de yargıya özellikle müracaat ettik. Sorgulanmasını istedik kimse çıksın ortaya dedik. Böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara meydanı boş bırakmayız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.