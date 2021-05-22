Suriye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin'deki hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yakalananlardan birinin PKK/YPG terör örgütüne katılacak şahısların geçişlerini organize ettiği, diğerinin ise terör örgütüne katılmak için geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.