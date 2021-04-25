Suriye ve Yunanistan'a kaçmaya çalışan 41 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 1'i kırmızı bültenle aranan 41 kişi yakalandı.' ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre, Yunanistan ve Suriye'ye geçme girişiminde bulunan 41 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan birinin, Kırmızı Bülten ile aranan radikal terör örgütü mensubu olduğu bildirildi.

MSB AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 41 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan birinin Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan Radikal terör örgütü, birinin FETÖ ve birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.