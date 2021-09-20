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Suriye: TSK, PKK/YPG kontrolündeki bölgeleri vurdu

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın Suriye kolu YPG'nin kontrolündeki bölgelere bombardıman düzenledi.

2 Saat Önce
2021-09-20 21:23:03
Suriye: TSK, PKK/YPG kontrolündeki bölgeleri vurdu

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye destekli Suriyeli muhalifler, Halep'in kuzey kırsalındaki Menbic ve çevresini roket ve topçu bombardımanı ile hedef aldı.

Saldırılarda YPG'ye ait noktaların vurulduğu yerel kaynaklarca ifade edildi.

TSK geçtiğimiz gün de bölgede rejim güçlerini hedef almış ve en az bir rejim askeri bombardımanda öldürülmüştü.

Bölgede Türkiye, özellikle muhaliflerin kontrolündeki sivil alanların vurulması sonrasında Esed rejimi ve YPG güçlerine bombardımanlar düzenliyor.

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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