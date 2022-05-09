Suriye'nin kuzeyinde 12 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.