DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erdoğan paylaştı! Konut destek paketlerinin detayları belli oldu
Filipinler'de devlet başkanlığı seçimini Marcos kazandı
Türkiye Marka Ofisi kuruldu
İsviçre'de 5 PKK yanlısı gözaltına alındı
Karadeniz'de 'Yılan adası' çatışması! Rusya'dan açıklama
Kütahya’da kaza; 1 ölü, 3 yaralı
Bitcoin sert çakıldı!
Pentagon: Ruslar çok ağır ilerliyor
Galatasaray'dan şampiyonluk sayısı açıklaması
Otomobilde ölü bulundu
İran'daki Kaşkay Türklerine baskılar sürüyor
Teknoloji şirketlerine soruşturma
Erdoğan, konut alım-satımında üç yeni paket açıkladı
21 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü; katili kardeşi çıktı
Haiti'de 8 Türk vatandaşı kaçırıldı

TIMETURK / GÜNDEM / Suriye'nin kuzeyinde 12 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 12 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

20 Saat Önce
2022-05-09 10:24:43
Suriye'nin kuzeyinde 12 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş