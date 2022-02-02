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TIMETURK / GÜNDEM / Suriye Milli Ordusu, YPG/PKK mevzilerini vurdu

Suriye Milli Ordusu, YPG/PKK mevzilerini vurdu

Suriye Milli Ordusu (SMO), ülkenin kuzeyindeki Bab ilçe merkezine füze saldırıları düzenleyen terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevzileri hedef aldı.

16 Dakika Önce
2022-02-02 21:34:32
Suriye Milli Ordusu, YPG/PKK mevzilerini vurdu

SMO'ya bağlı 2. Kolordu birlikleri, Fırat Kalkanı Harekatı sahasındaki Bab ilçe merkezine akşam saatlerinde roket saldırısı düzenleyen YPG/PKK'lı teröristlerin mevzilerini bombalayarak karşılık verdi.

Bab ilçe merkezinin batısında yer alan Şeale, Neyrabiye ve Tel Anep bölgelerindeki YPG/PKK mevzileri, SMO unsurlarınca roket atışlarıyla bombalandı.

Muhalif askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, örgüt saflarında çok sayıda ölü ve yaralı bulunuyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın akşam saatlerinde Bab ilçe merkezine düzenlediği roketli saldırıda 9 sivil yaşamını yitirmiş, 30 sivil yaralanmıştı. AA .

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