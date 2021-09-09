DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Pakistan'dan ABD'ye: Afganistan'ın dondurulan mal varlıkları serbest bırakılsın
Suriye Milli Ordusu çatısı altındaki 5 askeri grup birleşti
Oğlunu okula yetiştirmek için 'Uçakta bomba var' dedi
Bülent Eczacıbaşı neden silahlı adamlarla şantiye bastı?
‘Moderna'da metal parçalar çıktı, kimsenin kılı kıpırdamadı’
Türkiye üzerinde oynanan 'oyunlar'
ABD, Eşref Gani hakkındaki suçlamalar için BM'yi işaret etti
Seralarda yetişen domates/biber 45 ülkeye ihraç ediliyor
ANALİZ: CIA'nın tarihi fiyaskosu ve Afganistan
Kerem Aktürkoğlu ile Marcao barıştı
Yıldız Tilbe'den aşı açıklaması
'Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi'
Mevduatta hesabınızı iyi yapın
Ne Ronaldo ne Messi en pahalısı hangisi?
Bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek

TIMETURK / GÜNDEM / Suriye Milli Ordusu çatısı altındaki 5 askeri grup birleşti

Suriye Milli Ordusu çatısı altındaki 5 askeri grup birleşti

Ülkenin kuzeyinde Suriye Milli Ordusu (SMO) çatısı altında faaliyet gösteren 5 askeri grup, Suriye Kurtuluş Cephesi adıyla birleşti.

15 Dakika Önce
2021-09-09 22:32:49
Suriye Milli Ordusu çatısı altındaki 5 askeri grup birleşti

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde düzenlenen törende, SMO çatısı altındaki Hamza Tümeni, Mutasım Tümeni, Sultan Süleyman Şah Tümeni, 20. Tümen ve Kuzey Şahinleri Tugayı'nın Suriye Kurtuluş Cephesi adı altında birleştiği açıklandı.

Birleşen askeri gruplar, terörden temizlenen Fırat Kakanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde yeni adıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'yle omuz omuza görevini sürdürecek.

Suriye Kurtuluş Cephesi çatısı altında yaklaşık 20 bin SMO askeri yer alacak.

Törene, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Hasan Hammede, kolordu komutanları ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Tümgeneral Hammede, törende yaptığı konuşmada, SMO çatısı altındaki askeri grupların bu tür bileşmelere yönelmesini desteklediklerini dile getirdi.

"Üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz"

thumbs_b_c_3e29e3cc15a7a6bcf77329df88676793

Suriye Kurtuluş Cephesi'ne genel komutan seçilen Mutasım Abbas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kurtarılmış bölgelerde yer alan SMO çatısı altında varlığını sürdüren Hamza Tümeni, Mutasım Tümeni, Sultan Süleyman Şah Tümeni, 20.Tümen ve Kuzey Şahinleri Tugayı olarak tek bir yapı oluşturduk." dedi.

Abbas, ülkenin kuzeyinde terörden temizlenen bölgelerde terör örgütlerine, hücre evlerine yönelik operasyonları sürdüreceklerini ifade ederek "SMO çatısı altında üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Birleşmenin hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş