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Suriye hattında yoğun helikopter hareketliliği!

Suriye'nin Kamışlı ketinde yaşanan helikopter hareketliliği Mardin’in Nusaybin ilçelerinden görüntülendi.

2 Saat Önce
2022-05-28 22:42:58
Suriye hattında yoğun helikopter hareketliliği!

Nusaybin'de öğlen saatlerinde Suriye'nin Kamışlı kenti üzerinden uçan 6 helikopter kentin doğu tarafında bulunan Türkiye ile Suriye arasındaki sınır hattına sıfır noktada görüldü. Helikopterlerin peş peşe Irak yönüne doğru gittiği Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Helikopterlerin ilk kez bu şekilde sınır hattına yakın uçtukları belirtildi.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, helikopterlerin Rusya ile rejim birliklerine ait olduğu ve sınır hattında devriye gezdikleri tahmin ediliyor. DHA

.

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