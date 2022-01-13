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TIMETURK / GÜNDEM / Suriye'den Türkiye'ye geçmek isterken mayına bastılar

Suriye'den Türkiye'ye geçmek isterken mayına bastılar

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçerken mayına basarak ağır yaralanan 2 kişi, Kilis'te tedavi altına alındı.

3 Saat Önce
2022-01-13 09:44:19
Suriye'den Türkiye'ye geçmek isterken mayına bastılar

Alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan Suriye uyruklu Ö.E.S, Doğançay köyü, V.Z. ise İnanlı köyü civarında askeri yasak alanda mayına bastı.

Ağır yaralanan Ö.E.S. ile V.Z, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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