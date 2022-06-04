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Suriye'de operasyon: Polis özel hareket timleri Kilis'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tel Rıfat ile Membiç’in teröristlerden temizleneceği açıklamalarının ardından, Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapması planlanan polis özel hareket timleri Kilis’e ulaştı.

2 Saat Önce
2022-06-04 21:26:21
Suriye'de operasyon: Polis özel hareket timleri Kilis'te

Polis özel hareket timleri araçlarıyla birlikte Gaziantep üzerinden 9 otobüs, 9 mayına dayanıklı zırhlı araç ve mühimmatlarını taşıyan araçlar, Kilis üzerinden Suriye Öncüpınar sınır konaklama tesisleri ve özel hareket şube müdürlüğü yerleşkesine ulaştırıldı.

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DHA

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