Suriye'de CENTCOM-PKK/YPG 'aile' ilişkisi

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında patlayıcıyı koyan kişinin 'Kobani' bağlantısının ortaya çıkması üzerine gözler bir kez daha Suriye'nin kuzeyindeki PKK kamplarına çevrildi. Haşmet Babaoğlu, bölgede aktif olan ABD Merkez Kuvvetleri'ne dikkat çekti

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, Suriye'nin kuzeyinde görevli CENTCOM'un PKK/PYD/YPG ile ilişkisini yazdı

Babaoğlu'nun "Öfkeliyiz, öfkemizi saklamayacağız!" başlıklı bugünkü yazısı:

Biliyoruz. Aralarında güçlü bir bağ var... "Aile" gibiler.

Bazen bilmiyormuş gibi yapıyoruz, bazen "Zamanı gelir, yüzünüze vururuz, kötü olur" mesajı veriyoruz, bazen açıkça "Bitirin şu ilişkiyi" diyoruz.

Umurlarında mı? Hayır!

Aralarındaki terörü besleyen, büyüten, yayan ilişkiyi bitirmeyeceklerse... Külahları değişeceğimizi bilme zamanları geldi.

KUZEY SURİYE'DE PKK VE CENTCOM İLİŞKİSİ

ABD ve PYD bağından... Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve YPG ilişkisinden söz ediyorum, anlamışsınızdır.

Amerikalılar daha yeni (eylül ayında) teröristlerle ortak tatbikat yaptılar orada... Yer önemliydi. Cizre'nin karşısında, sınırın öte yanında 4 km uzakta...

Ağır silahlarla pozlar verdiler. Oysa ABD-Rusya arasındaki mutabakat gereğince "insansız ve silahsız" olması gereken alandı orası.

"Aile"nin vukuatları bitmiyor ki... Daha yeni Kuzey Irak'tan bölgeye TIR'lar dolusu silah taşıdı ABD.

CENTCOM Komutanı Michael Corella, terörist elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le (hani Mazlum Kobani denilen kişi) görüştüler, neşeli fotoğraflar verildi; iddialara bakılırsa, Türkiye bölgeye operasyon yaparsa ne yapılacağı konuşuldu.

Bir not olarak belirteyim... Corella daha önce Amerikan Kongresi'nde "Askeri sahada yapay zekâ teknolojisine önem verdiğini" ve Tahran'la nükleer yumuşamaya şiddetle karşı olduğunu söylemiş ilginç bir figür. CENTCOM'a atanmış olması bu bakımdan da değerlendirilmeli.

Aslında CENTCOM yıllardır Kuzey Suriye'de bir "terör devleti" kurulması için özel olarak çalışmakla görevlendirilmiş gibi davranıyor. Eski komutanlarını hatırlayın... Trump "Askerlerimi Suriye'den çekme kararı aldım" demişti.

2019 Şubat'ında CENTCOM Komutanı Joseph Vottel daha önce bittiğini ilan ettikleri DEAŞ'ın varlığını ileri sürerek "Başkan bize danışmıyor, oradan çıkamayız" demişti.

"ABD VE BATI'YA BU ÖFKEYİ SAKLAMAYACAĞIZ"

Bizi terörle korkutamazlar... Ama şurası açık... Teröriste terörist diyemeyenlerle müttefik ilişkisi sürdürmekten yorulduk... Her teröristin Yunanistan'a sığınılacak kucak muamelesi yapmasından yorulduk... ABD'nin ve Batı'nın laf dolandırmalarına öfkeliyiz ve bu öfkeyi artık saklamayacağız.