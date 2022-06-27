Süpürgenin sesinden rahatsız oldu, 40 yıllık eşini kablosuyla boğdu

Ümraniye'de Gürsel Kaya (61), temizlik yaparken ses yaptığı gerekçesiyle elektrik süpürgesinin kablosuyla eşi Şengül Kaya'yı (58) boğdu. 'Eşimi boğdum, nefes almıyor' diyerek 155'i arayan Gürsel Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Olay, geçen perşembe Ümraniye'de meydana geldi. 155'i arayan Gürsel Kaya (61) "Eşimi boğdum, nefes almıyor" diyerek ihbarda bulundu. Olay yerine giden Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şengül Kaya'nın (58) evde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü.

Şengül Kaya sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şengül Kaya'nın olay sırasında kalbinin durduğu fakat yapılan müdahaleyle birlikte hayata döndürüldüğü öğrenildi. Şengül Kaya yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Şüpheli Gürsel Kaya'nın emniyetteki ifadesinde "Ben şu an emekliyim ancak ek iş olarak geceleri bekçilik yapmaktayım. Şengül Kaya benim 40 senelik resmi nikahlı eşim olur. Müşterek 3 çocuğumuz vardır. Olay günü sabah 7.00'da işten gelerek istirahate ayrıldım" dediği öğrenildi.

SÜPÜRGE KABLOSUYLA BOĞMUŞ

Saat 15.00 sıralarında uyanarak eşiyle birlikte kahvaltı yaptığını söyleyen Gürsel Kaya, eşinin temizlik yapmaya başladığını kaydederek, ifadesini şu şekilde sürdürdü: "Ben evin işlerine yardım ettim ancak eşim temizlik işini uzattı, çok fazla ses oluyordu.

Benim uzun zamandır beynimde çınlama vardı. Temizlik sesinden rahatsız olmaya başladım. Bu nedenle temizliği bırakmasını istedim. Yaklaşık iki ay sonra oğlumuzun nişanını öne süren eşim misafirlerin geleceğini söyleyince sözlü tartışmaya başladık. Bir anlık sinirle eşimi ittirince sırt üstü düştü. Ben kendimi kaybettim, eşimin boğazını uzun süre sıktım.

Eşim kurtulmak için tırnaklarını benim vücuduma sürtmeye başladı. Süpürge kablosunu gördüm, kabloyla eşimin boğazına yüklendim. Eşim kendinden geçince önce oğlumu ardından polisi aradım" Gürsel Kaya olay nedeniyle pişman olduğunu, daha öncesinde hiç fiziksel şiddete başvurmadığını söyledi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, burada savcıya ifade verdi. Savcılık, "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Gürsel Kaya'nın sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. DHA .