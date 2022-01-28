DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Iphone'larda “hamile erkek” polemiği
Galatasaray Tuzlaspor özeti yayınlandı mı? Galatasaray Tuzlaspor geniş özet nereden izlenir? Galatasaray:2 Tuzlaspor:6
Uzayda ilginç nesne: Her 18 dakikada bir radyo sinyali gönderiyor
Recep ayı nedir ne zaman başlıyor 2022?
Eski belediye başkanının evinde ''köle'' hücreleri bulundu
Parmak şıklatmanın gizi çözüldü
Galatasaray-Tuzlaspor özet izlenir mi? Galatasaray-Tuzlaspor golleri kim attı?
Mahkum 7. bölüm tek parça izle | Mahkum son bölüm full HD izle
Ahmet Hakan’dan Erdoğan’ın Sezen Aksu açıklamasına övgüler: Ne harika bir pişmanlıktır bu!
ASDEP sonuçları açıklandı mı? 2022 ASDEP sınavı ne zaman? 2022 Aile Sosyal Destek Programı sonucu açıklandı mı?
Sunucu Seray Sever'den elektrik faturası isyanı! 'Ben buna oha diyorum'
Evde estetik akımı nedir? Evde estetik nasıl yapılır? Uzmanlardan 'evde estetik' uyarısı
Açıköğretim 4 yıllık hangi bölümler var?
72 yıldır ehliyetsiz araç kullanan sürücü nihayet durduruldu
Drej Ali kimdir? Drej Ali'den Mahmutyazıcıoğlu açıklaması

TIMETURK / GÜNDEM / Sunucu Seray Sever'den elektrik faturası isyanı! 'Ben buna oha diyorum'

Sunucu Seray Sever'den elektrik faturası isyanı! 'Ben buna oha diyorum'

Senarist Gülse Birsel'den sonra sunucu ve oyuncu Seray Sever de, 4 bin 145 TL gelen elektrik faturasını sosyal medyadan paylaştı. Zamlı faturayı paylaşan Sever, 'ben buna sadece oha diyorum' diyerek isyan etti.

1 Saat Önce
2022-01-28 14:41:37
Sunucu Seray Sever'den elektrik faturası isyanı! 'Ben buna oha diyorum'

Elektrik faturalarına gelen rekor zamlar, vatandaşları isyan ettiriyor.

Vatandaşlar, yapılan rekor zamları sosyal medya hesabında paylaşarak tepkilerini dile getiriyor.

Zamlı faturaya tepki gösteren vatandaşlar, faturaların bir önceki ayın neredeyse iki katı kadar olduğunu söyledi.

121350241-fatura

Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever de, gelen zamların ardından elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaşarak tepkisini dile getirdi.

2018 senesinde Eray Sünbül ile evlenen Seray Sever 4 bin 100 TL gelen faturasını paylaşarak "Ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura" diyerek sitem etti.

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel de geçtiğimiz günlerde 2 bin 550 liralık faturayı “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim” ifadeleriyle paylaşmıştı.

fa_1

EV 1000 METREKARE DEĞİL

Gülse Birsel gelen yorumlardan sonra bir paylaşım daha yaparak "Coin madenciliği yapmıyorum. Ev 1000 metrekare değil. Çalışma odam soğuk oluyor orada bir elektrikli ısıtıcı var şu an o kadar kötü bakıyorum ki kendisine..." dedi.

fa3_1

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş