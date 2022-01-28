Sunucu Seray Sever'den elektrik faturası isyanı! 'Ben buna oha diyorum'

Senarist Gülse Birsel'den sonra sunucu ve oyuncu Seray Sever de, 4 bin 145 TL gelen elektrik faturasını sosyal medyadan paylaştı. Zamlı faturayı paylaşan Sever, 'ben buna sadece oha diyorum' diyerek isyan etti.

Elektrik faturalarına gelen rekor zamlar, vatandaşları isyan ettiriyor.

Vatandaşlar, yapılan rekor zamları sosyal medya hesabında paylaşarak tepkilerini dile getiriyor.

Zamlı faturaya tepki gösteren vatandaşlar, faturaların bir önceki ayın neredeyse iki katı kadar olduğunu söyledi.

Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever de, gelen zamların ardından elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaşarak tepkisini dile getirdi.

2018 senesinde Eray Sünbül ile evlenen Seray Sever 4 bin 100 TL gelen faturasını paylaşarak "Ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura" diyerek sitem etti.

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel de geçtiğimiz günlerde 2 bin 550 liralık faturayı “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim” ifadeleriyle paylaşmıştı.

EV 1000 METREKARE DEĞİL

Gülse Birsel gelen yorumlardan sonra bir paylaşım daha yaparak "Coin madenciliği yapmıyorum. Ev 1000 metrekare değil. Çalışma odam soğuk oluyor orada bir elektrikli ısıtıcı var şu an o kadar kötü bakıyorum ki kendisine..." dedi.

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