Sunucu Ece Üner'den Maliye Bakan Nebati'ye gönderme

Yeni yıldaki zamları eleştiren sunucu Ece Üner, Twitter hesabından Maliye Bakanı Nebati'ye gönderme yaparak, 'Gözlerdeki ışıltı da faturalara yansıtıldıysa demek. Zam yağmuru başladı' ifadesini kullandı.

Sunucu Ece Üner, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye gönderme yaparak yeni yıldaki zamları eleştirdi.

Üner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözlerdeki ışıltı da faturalara yansıtıldıysa demek. Zam yağmuru başladı" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin TRT canlı yayınında sunucunun "Dövize endeksli TL mevduat sistemine talep nasıl?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem olmuştu. Bakan Nebati soruya, "Rakamlar çok iyi. Gözlerimin içine bakar mısınız Gülçin Hanım. Ne görüyorsunuz gözlerimde?" yanıtını vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.