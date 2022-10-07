Sultan Abdülhamid ve Vahdettin caddesi tartışmalarına belediye başkanı cevap verdi

Pendik'te caddelere verilen Sultan Abdülhamid ve Vahdettin isimleri tartışma konusu olurken, Belediye Başkanı Ahmet Cin eleştirilere yanıt verdi.

Pendik'te iki caddeye verilen Sultan Abdulhamit Han ile Sultan Vahdettin isimlerini provokatif bularak tepki gösteren CHP'li Meclis üyesine Belediye Başkanı Ahmet Cin'den yanıt gecikmedi.

Başkan Cin, "Her iki sultan CHP'nin karalamakla yok edemeyeceği, ecdadımızın asil evlatlarıdır. İsimlerini yaşatmaya devam edeceğiz.'' dedi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in paylaşımı şu şekilde:

“Pendik'te bir caddemize Sultan Abdulhamit Han, bir caddemize ise Sultan Vahdettin ismini verdik. Belediye Meclisi görüşmelerinde CHP'li Tarık Balyalı bu isimlendirmeleri provokatif bulduklarını ifade ederek eleştirdi. Bu eleştiriyi, art niyetli ve CHP'nin, tarihimizi karalama teamülünün bir yansıması olarak değerlendiriyorum. Her iki sultan, CHP'nin karalamakla yok edemeyeceği, ecdadımızın asil evlatlarıdır. İsimlerini yaşatmaya devam edeceğiz.”