Süleymaniye Camii ve Külliyesi’nin otopark alanı olarak kullanılmasına tepki var
Süleymaniye Camii ve Külliyesi’nin otopark alanı olarak kullanılmasına tepki gösteren duyarlı vatandaşlar, “Sosyal medyadan tepkimizi defalarca dile getirdik. Yerine gidip cami görevlilerini uyardık. CİMER’e yazdık ama netice değişmiyor” diyerek duyarsızlıktan yakınıyorlar.
Mimar Sinan'ın Fatih (Eminönü) ilçesindeki muhteşem eseri Süleymaniye Camii ve Külliyesi'nin otopark alanı olarak kullanılmasına tepki var.
Vatandaşlar, “Sosyal medyadan tepkimizi defalarca dile getirdik. Yerine gidip cami görevlilerini uyardık. CİMER'e yazdık ama netice değişmiyor” diyerek duyarsızlıktan yakınıyorlar.
“Süleymaniye Camii ve Külliyesi'nin otopark alanı değildir!” diyen duyarlı vatandaşlar, yetkililerin bir an önce seslerine kulak vermesini, cami avlusu ve külliye içindeki görüntü kirliliğinin temizlenmesini istediler.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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