Süleymaniye Camii ve Külliyesi’nin otopark alanı olarak kullanılmasına tepki var

Süleymaniye Camii ve Külliyesi’nin otopark alanı olarak kullanılmasına tepki gösteren duyarlı vatandaşlar, “Sosyal medyadan tepkimizi defalarca dile getirdik. Yerine gidip cami görevlilerini uyardık. CİMER’e yazdık ama netice değişmiyor” diyerek duyarsızlıktan yakınıyorlar.