Süleyman Soylu, Uludere'de hayata geçirilen projeleri paylaştı

İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak'ın Uludere ilçesinde hayata geçirilen tarım ve hayvancılık projelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Soylu, 'Uludere yeşeriyor, vatandaşımızın yüzü gülüyor' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Şırnak'ın Uludere ilçesinde hayata geçirilen tarım ve hayvancılık projelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Soylu, "Uludere yeşeriyor. Vatandaşımızın yüzü gülüyor." değerlendirmesiyle yaptığı paylaşımda, Şırnak Uludere Hilal Beldesi'nde Şırnak Valiliğinin ve GAP İdaresi'nin desteği ve Uludere Kaymakamlığının projesiyle 2020'de kurulan 12 seranın yeşermeye başladığını açıkladı.

"Gezen Tavukçuluk Projesi"nin hayata geçirildiğini kaydeden Soylu, proje kapsamında 70 aileye 2 milyon lira hibe ile 6 bin tavuk verildiğini, tesis sayesinde bir zamanlar teröristlerin gezdiği Şenoba Hanke Dağı'nın artık huzurla anıldığını söyledi.

Uludere'de "İstiridye Mantarı Yetiştirme Projesi"yle oluşturulan iki mantarhanede, 6 ton doğal gübreyle ilk etapta 2,5 ton mantar yetiştirildiği bilgisini paylaşan Soylu, "Kınalı Eller Çilek Projesi" kapsamında 20 kadın üreticiye birer dekar alanda toplam 20 dekar çilek bahçesinin kurulduğunu kaydetti.

Soylu, "Uludere Markalaşıyor Projesi" kapsamında tescillenen "Uluyörem" markasıyla kurulan tesiste, Uludereli kadınlar tarafından üretilen erişte, mantı, yufka, salça ve reçellerin satışa sunulduğunu aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.