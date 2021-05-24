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Süleyman Soylu: Sedat Peker bir kıza tecavüz etmiş, dosya kapanmış!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili konuşan Soylu, Peker'in bir kıza tecavüz ettiğini iddia etti.

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24.05.2021 22:13:21
Süleyman Soylu: Sedat Peker bir kıza tecavüz etmiş, dosya kapanmış!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili konuşan Soylu, Peker'in bir kıza tecavüz ettiğini iddia etti.

Süleyman Soylu, Sedat Peker'in bir kıza tecavüz ettiğini ve karakola götürüldüğünü söyledi.

Daha sonra tecavüz iddialarını dile getiren Soylu; "Özel Hakrp ne zaman kuruldu. ABD kurdu. Bugünün işi mi?

Erhan Tuncel ile Sedat Peker'e kim emanet etti?

Erhan Tuncel, Dink cinayetinde en önemli isim.

Bu kadar cürnümün içerisined olarn bir kişi, tecavüz etmiş bir kıza.

Dosya kapatılıyor.

Sedat Peker tecavüzden dolayı karakola gidiyor. Dosya kapatılıyor. Kız teşhis ediyor. Dosya kapatılıyor." açıklamasını yaptı.

Siz bunu ne zaman öğrendiniz sorusuna cevap veren Soylu "Ben de yeni öğrendim işlerin içine girince." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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