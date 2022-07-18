Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez kimdir, kim saldırdı? Sefa Dönmez nerelidir, neden öldürüldü?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun halasının oğlu Sefa Dönmez'in Trabzon’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi

Olay, akşam saatlerinde ilçede Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Fatih U. ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih U., belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez'e 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün iddiasına göre, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, bir tartışma sonucu Faruk U.'nun Sefa Dönmez'e tabancayla ateş ettiğini belirtti.

Olaydan sonra Fatih U. silahı ile birlikte polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SEFA DÖNMEZ KİMDİR?

59 yaşındaki Dönmez saldırı sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Süleyman Soylu'nun kuzeni olarak bilinmekte olan Sefa Dönmez hakkında detaylı bir bilgi bulunmamaktadır. .