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Süleyman Soylu'dan '6-8 Ekim olayları' paylaşımı

İçişleri Bakanı Soylu, yarın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanacak, 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin 108 sanıklı dava öncesi sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

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26.04.2021 00:39:00
Süleyman Soylu'dan '6-8 Ekim olayları' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6-8 Ekim 2014'te, HDP ve terör örgütü PKK yöneticilerinin, 6-8 Ekim olayları ile ilgili verdikleri talimatlar ve yaptıkları açıklamaların, isim isim ve tarih tarih yer aldığı videoyu paylaştı.

Videoda, 2 emniyet mensubunun şehit edildiği, 37 vatandaş hayatını kaybettiği, 326 güvenlik görevlisi ve 435 vatandaşın yaralandığı, çok sayıda okul, banka, belediye binası ev ve iş yeri ile aracın tahrip edildiği olaylara ait rakamlara da yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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