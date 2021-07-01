Süleyman Özışık'tan AK Parti Milletvekili Cora'ya: Sizsiniz ne idüğü belirsiz

Süleyman Özışık, kendisi hakkında TBMM'de konuşan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'yı, 'Salih Bey size milyon kere yazıklar olsun. Ne idüğü belirsiz de sizsiniz' sözleriyle tepki gösterdi.

Suç örgütü lideri Sedat Peker ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında aracılık yaptıkları iddia edilen Özışık kardeşlerden Süleyman Özışık, youtube kanalında OHAL Komisyonu ve ilgili mercilere dosya götürdüğünü açıklamasına tepki gösteren AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'ya tepki gösterdi.

Süleyman Özışık'ın "Gerek Süleyman Soylu'ya gerek OHAL işlemleri komisyonuna gerek diğer mercilere, masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdüm. Dedim ki; 'bu insanlar masum çıkmazsa hesabını benden sorun' ve araştırmalar yapıldı. Hepsinin bir iftiraya kurban gittiği ortaya çıktı" sözleri TBMM'de gündem oldu.

CORA: NE İDÜĞÜ BELİRSİZ KİŞİLER

Konuyla ilgili AK Parti adına konuşan Trabzon Milletvekili Salih Cora, Süleyman ve Hadi Özışık hakkında isim vermeden "Ne idüğü belirsiz kişiler..." ifadelerini kullandı. Cora "TBMM Genel Kurulu'nda, OHAL Komisyonu ile ilgili HDP grubunun verdiği önerge üzerine partimiz adına konuşma yaptım. Muhalefetin siyaset tarzı; ‘ben lafı ortaya atarım, üstüne alan alır.' anlayışıdır." ifadeleriyle o anların videosunu da paylaştı.

'ADIM FETÖ BORSASI NEDENİYLE ANILDI'

Bunun üzerine Süleyman Özışık da bugün, Salih Cora'yı da hedef aldı. Özışık, "Dün Meclis'te benim adım 'FETÖ borsası' nedeniyle anıldı. Konuşan vekiller benim bu borsayı nasıl kurduğumu anlattı! Ben de istemeden de olsa bu konuya üçüncü kez açıklama getirmek zorunda kaldım" notuyla bir video paylaştı.

'ÜLKE GÜNDEMİNDEN HABERİNİZ OLSUN'

Cora'ya yönelik "Size milyon kere yazıklar olsun" diyen Özışık şöyle konuştu:

"AK Parti'nin bir Trabzon milletvekili var Salih Cora... Benim videolarımı sayısız açıklamamı izlememiş ben kendimi paralıyorum... Salih Cora isimli kişi Türkiye gündeminden ne kadar uzaksa, gündemi herhalde hiç takip etmiyor, nasıl bir milletvekiliyse, dönüyor diyor ki HDP'lilere 'Ne idüğü belirsiz bir kişinin iddiaları üzerinden bize saldırıyorsunuz' diyor. Salih Bey size milyon kere yazıklar olsun. Ne idüğü belirsiz de sizsiniz. Türkiye'den biraz haberiniz olsun ülke gündeminden haberiniz olsun.”

'SİZ ERDOĞAN'A DA ARKANIZI DÖNERSİNİZ'

Cora'nın daha önce "helal olsun" diyerek kendisinin videosunu paylaştığını ileri süren Özışık şunları ilave etti:

"Daha önce benim videolarımı paylaşıyordunuz, daha önce 'helal olsun' diyerek destekliyordunuz. Bana sormadan 'Ne idüğü belirsiz bir kişi diyorsunuz' tekrar ediyorum ne idüğü belirsiz kişi sizsiniz. Siz ve sizin gibiler hakkında bir milyon tane iddia ortaya atıldı, ben hepsinde yanınızda durdum. Siz böyle adam sata sata partide adam bırakmadınız. Siz Erdoğan hakkında da bir şey ortaya atılırsa ona da arkanızı dönersiniz. Dava adamlığı bu değil."

'EN ÇOK TEKMEYİ AK PARTİLİLERDEN YİYORUM'

"AK Parti'lilerin bunun yalan olduğunu bile bile tek bir kelime söylememesini anlamıyorum" diyen Özışık sözlerini şöyle tamamladı:

"Bakın size bir şeyi samimiyetle söyleyeyim, ben şu olaylar ortaya çıktıktan bu yana en büyük darbeyi en çok tekmeyi kimlerden yiyorum biliyor musunuz? AK Partililerden... Bu günler geçer biz tekrar yüz yüze geliriz öyle yapın ki yüzünüzü kaldırıp yüzüme bakacak yüzünüz olsun.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.