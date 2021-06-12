Süleyman Özışık'ın Sedat Peker'den hediye aldığı video ortaya çıktı

Sedat Peker’e yakınlığı ile bilinen Emre Olur, Süleyman Özışık’ın Peker ile iki kez görüştüğünü söylemesinin ardından Twitter’dan cevap niteliğinde paylaşımlarda bulundu.

Hakkında organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılan Sedat Peker'e yakınlığı ile bilinen Emre Olur, Twitter hesabından Süleyman Özışık ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

Olur, Süleyman Özışık'ın düğününe gönderilen 80 bin TL değerindeki takı ve çelenge dikkat çekerek Özışık'a, “Sedat Peker hediye olarak maddi değeri takriben 80.000 ₺ olan mücevher kolye göndermişti. Neden kabul ettin?” diye sordu.

Bir diğer paylaşımında Süleyman Özışık'ın düğününe ait görüntüleri paylaşan Olur şu ifadeleri kullandı:

Süleyman Özışık, Gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Sn. Sedat Peker ile sadece 2 kere görüştüğünü beyan ediyorsun. Ancak video içeriğinde ismi geçtiğinde kolunla bir takım hareketler yapıyorsun bu gizli bir konuşma metodu mu?”

Olur, sözlerine şöyle devam etti:

“Yani iki kez görüşmediğin ortada. Öyle ki, vücut diliyle bile haber gönderdiğin veya selamladığın bir insan ile hayatında sadece iki kere görüşmüş olduğuna ortalama zeka seviyesine sahip hiç kimse inanmaz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.