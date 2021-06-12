DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

''Koronavirüsün 'Moskova' varyantları ortaya çıkmış olabilir''
Uzay yolculuğunda Amazon'un kurucusu Bezos'un yanındaki koltuk 28 milyon dolara satıldı
Jeff Bezos ile uzay yolculuğunun değeri 28 milyon dolar
Arap Birliği, Hedasi Barajı için toplanıyor
ABD’de dehşet anları! Balina tarafından yutuldu, hayatta kalmayı başardı
Bu müzelere girmek cesaret ister
Hem okurla hem izleyiciyle buluşan romanlar
Hangi otel size daha uygun?
Marsta selfie çeken robot
Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü
Süleyman Özışık'ın Sedat Peker'den hediye aldığı video ortaya çıktı
İbrahim Kalın'dan Afrin'deki saldırıya tepki
UEFA açıkladı: Hastaneye kaldırılan Christian Eriksen'in durumu stabil
Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a gidecek
Fenerbahçe'den Favre'ye 2 yıllık teklif

Süleyman Özışık'ın Sedat Peker'den hediye aldığı video ortaya çıktı

Sedat Peker’e yakınlığı ile bilinen Emre Olur, Süleyman Özışık’ın Peker ile iki kez görüştüğünü söylemesinin ardından Twitter’dan cevap niteliğinde paylaşımlarda bulundu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
12.06.2021 21:46:56
Süleyman Özışık'ın Sedat Peker'den hediye aldığı video ortaya çıktı

Hakkında organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılan Sedat Peker'e yakınlığı ile bilinen Emre Olur, Twitter hesabından Süleyman Özışık ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

Olur, Süleyman Özışık'ın düğününe gönderilen 80 bin TL değerindeki takı ve çelenge dikkat çekerek Özışık'a, “Sedat Peker hediye olarak maddi değeri takriben 80.000 ₺ olan mücevher kolye göndermişti. Neden kabul ettin?” diye sordu.

Bir diğer paylaşımında Süleyman Özışık'ın düğününe ait görüntüleri paylaşan Olur şu ifadeleri kullandı:

Süleyman Özışık, Gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Sn. Sedat Peker ile sadece 2 kere görüştüğünü beyan ediyorsun. Ancak video içeriğinde ismi geçtiğinde kolunla bir takım hareketler yapıyorsun bu gizli bir konuşma metodu mu?”

Olur, sözlerine şöyle devam etti:

“Yani iki kez görüşmediğin ortada. Öyle ki, vücut diliyle bile haber gönderdiğin veya selamladığın bir insan ile hayatında sadece iki kere görüşmüş olduğuna ortalama zeka seviyesine sahip hiç kimse inanmaz.

 

Başlıksız-1_24

Başlıksız-2_9

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş