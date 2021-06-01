Perinçek'in Demirel'i güldüren konuşmasından: “Nedir bu acı ilaç, ‘sayın hükümet ‘enayimiyim’ diyor ‘zam yapacağım’ diyor seçimden önce. Yani seçimden sonra ‘kazığı getiriyorum” diyor. Acı ilacı getiriyor, dayıyor Demirel. Dayayacak esas ustası.”

Yıllar önce TRT'nin düzenlediği siyaset proğramına katılan Türkiye siyasetinin renkli simalarından merhum Başbakan Süleyman Demirel'in ‘zam politikası' tartışılmıştı.

Programa ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ile İşçi Partisi Lideri Doğu Perinçek de katılmıştı.

Perinçek'in, Demirel'in zam politikasını eleştiren konuşması stüdyoda renkli anların yaşanmasına yol açmıştı.

Perinçek yaptığı konuşmada, “Nedir bu acı ilaç, ‘sayın hükümet ‘enayimiyim' diyor ‘zam yapacağım' diyor seçimden önce. Yani seçimden sonra ‘kazığı getiriyorum” diyor. Acı ilacı getiriyor, dayıyor Süleyman Demirel. Dayayacak esas ustası” ifadelerini kullanmıştı.

Perinçek'in sözlerine Demirel'in uzun süre katıla katıla güldüğü dikkat çekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.