Şule Perinçek: Atatürkçü yobazlar var!

Aydınlık yazarı Şule Perinçek, bugünkü yazısında bazı Atatürkçülere yönelik eleştiride bulunduğu bugünkü yazısında “Eteğin miniciklisi, dekoltenin amerikanosu, kahvenin lattelisi, rakının yaş üzümlüsü ‘Atatürkçülük’ kıstasıdır” dedi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in eşi ve Aydınlık gazetesi yazarı Şule Perinçek, “Atatürkçü” eleştirisinde bulundu. Perinçek, “Atatürkçü yobazlar” başlıklı yazısında “Eteğin miniciklisi, dekoltenin amerikanosu, kahvenin lattelisi, rakının yaş üzümlüsü ‘Atatürkçülük' kıstasıdır” ifadelerini kullandı. Perinçek, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Şu son LGBT tartışmalarından sonra ne düşündüm biliyor musunuz… Bir de “Atatürkçü” yobazlar var. Bizi hiç beğenmeyen. Tepeden bakan… Kolundaki imza dövmesi kadar bize değer vermeyen. ‘Amaaan bu millet adam olmaz şekerim'ciler. Eteğin miniciklisi, dekoltenin amerikanosu, kahvenin lattelisi, rakının yaş üzümlüsü “Atatürkçülük” kıstasıdır. Aman ha… kendileri İngilizce bilmedikleri halde, kural gereği kahvenizi afilli “Oxford” şivesiyle ısmarlamazsanız vay halinize!

Yanlarından geçerken kıyafetiniz onların kıstasına, moda evinin markasına uymuyorsa, uçağa binmesine inmesine alışık olmadığınız için eliniz ayağınıza dolanıyorsa aman efendim, sizi lafla ya da o ünlü alaycı bakışlarıyla nasıl da taciz ederler.

Ama insanların onurlarıyla oynamak mubahtır. Onların özgürlük tanımına girer.

Aslında Mustafa Kemal Atatürk'ü hiç tanımazlar adının imzasından gayrı.. Ata yalnız Fransızca bilir. Az İngilizce. Onlar gibi okullarda da öğrenmemiştir. İlerletmek için Madame Corinne'le cepheden bile mektuplaşacağım diye canı çıkmıştır. Ama nerdeyse 10 dil bilir yaparlar. Daha neler. Sanki evliya. Mustafa Kemal yedi evliya gücünde dedi diye padişah için çok sevdiği anacığından bile vazgeçecek kadar vatanseverdir.

Ah Atatürk olsaydı…

Derler.

Olmayanı istemek rahatlatır.

Bağcıyı dövmek amaçtır.

Kendinin Atatürk olması zordur.

Atatürk öldü. O gelemez.

Ama yine de kalkıp gelse, kusura bakmayın ama başlarına gelecekleri düşününce acı… acı gülümsüyorum.

Yine de onlara acıyorum.

Ama biz varız.

Bağları yemyeşil yapacağız.

Meyveleri dereceğiz.

Gençler Atatürk'ü de aşacak.

Hedefimiz o. .