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Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi hangi ilçelerde var? İSKİ açıklaması

İstanbul'da su kesintisi hangi ilçelerde var? İstanbul'da yaşanacak olan su kesintisi konusunda İSKİ açıklama yaptı. Peki ama sular ne zamana kadar gelecek? Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa ilçelerinde su kesintisi başlatıldı. İşte su kesintisi detayları...

3 Saat Önce
2022-01-12 12:12:04
Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi hangi ilçelerde var? İSKİ açıklaması

İstanbul'da su kesintisi hangi ilçelerde var? İstanbul'da yaşanacak olan su kesintisi konusunda İSKİ açıklama yaptı. Peki ama sular ne zamana kadar gelecek? Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa ilçelerinde su kesintisi başlatıldı. İşte su kesintisi detayları...

İstanbul'da su kesintisi hangi ilçelerde var?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), açıklamada bulundu. 11 saatlik su kesintisi açıklamaya göre; "Eyüpsultan Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular Mahallelleri. Bayrampaşa, Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa Mahalleleri. Esenler, Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal Mahalleleri. Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi, Güngören, Gençosman ve Sanayi Mahalleleri" ilçelerinde gerçekleşecek.

Sular ne zaman gelecek?

İSKİ'nin açıklamalarına göre; sabah saatlerinde 09:00'da başlayan su kesintisinin akşam 20:00'da biteceği bildirildi.

İlçelere göre su kesintisi;

- Eyüpsultan

Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular Mahallelleri

- Bayrampaşa

Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa Mahalleleri

- Esenler

Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal Mahalleleri

- Gaziosmanpaşa

Merkez Mahallesi, Güngören, Gençosman ve Sanayi Mahalleleri

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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