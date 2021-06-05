Süheyb Öğüt kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?
Suç örgütü lideri Sedat Peker yayınladığı videoda bu kez de Süheyb Öğüt’ten bahsetti. Peki, Süheyb Öğüt kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte bununla ilgili merak edile tüm sorular…
Süheyb Öğüt, Sedat Peker'İn sosyal medya hesabından yayınladığı video ile gündeme geldi. Hilal Kaplan'ın eşi olan Süheyb Öğüt, 'pelikan' tartışmaları ile adı anlıyordu. Peki, Hilal Kaplan'ın kocası Süheyb Öğüt kimdir? İşte, Süheyb Öğüt hakkında merak edilenler.
SÜHEYB ÖĞÜT KİMDİR?
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın eşi Süheyb Öğüt 'pelikan' tartışmaları ile adı geçiyor. Son olarak yurt dışında bulunan ve yayınladığı videolarla AK Partili isimleri hedef alan Sedat Peker'in, Serdar Ekşi ile yayınladığı videoda adı geçen Süheyb Öğüt araştırılıyor.
2007 senesinde Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan ile evlenen Süheyb Öğüt'ün Tayyip Seha Öğüt, Yusuf Derda Öğüt adında çocukları vardır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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