Süheyb Öğüt kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

Suç örgütü lideri Sedat Peker yayınladığı videoda bu kez de Süheyb Öğüt’ten bahsetti. Peki, Süheyb Öğüt kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte bununla ilgili merak edile tüm sorular…