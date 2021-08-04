'Şu anda 16 uçak var, bugün gelenlerle sayı 20'ye çıktı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları ile mücadele çalışmalarına ilişkin, 'Şu anda 16 uçak var, bugün gelenlerle bu 20'ye çıktı. Bunun yanında 51 helikopter var. Hep bunlar devrede, çalışıyor.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı ortak canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarında büyük artış yaşandı, burada siyasete yer olmamalı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Türkiye'de) 8 gün içinde 187 yangın çıktı. Bu yangınlardan şu anda 15 yangın devam ediyor ve bunların bir kısmı kontrol altında." ifadelerini kullandı.

"Şu anda 16 uçak var"

Erdoğan açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"(Orman yangınlarıyla mücadele) Şu anda 16 uçak var, bugün gelenlerle bu 20'ye çıktı. Bunun yanında 51 helikopter var. Hep bunlar devrede, çalışıyor. Burada niye uçak yok, niye helikopterler yok, filan gibi bir yalan terörü estiriliyor. Yangınla mücadeleyi sürdürüyoruz, kaçamak yapmak yok ve üzerine üzerine gidiyoruz. Yerleşim bölgelerindeki yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır. Bu yerler yanıyorsa bizim ciğerimiz de yanıyor. Elimizden ne geliyorsa bunu sonuna kadar yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk siyaseti muhalefetsiz bir siyasettir. Türkiye'de muhalefetin terörü esiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Orman yangınları uluslararası bir tehdittir"

Erdoğan, "Orman yangınları şu an tüm dünyanın mücadele ettiği Kovid-19 gibi uluslararası bir tehdittir, hatta bir terör tehdididir." diye konuştu.

"Türkiye'de 'yalan terörü' var mı, var. Kim yapıyor, muhalefet"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları aktardı:

"Türkiye'de 'yalan terörü' var mı, var. Kim yapıyor, muhalefet. Adına birileri 'algı operasyonu' diyor ama bunun adı aslında yalan terörüdür. (Muhalefete) Biraz dürüst ol, samimi ol. Bir tespitin varsa bunu dürüst yap. Dürüst yap da adam sansınlar, biz de bir şeyler kapalım. Ama böyle bir şey maalesef yok."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.