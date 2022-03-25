Star TV'de “Beton Kemal” skandalı

Star TV'de yayınlanan Seda Sayan'ın “Sabahın Sultanı Seda sayan” isimli programında 'Beton Kemal ilk kez konuşuyor. Yer yerinden oynayacak' başlıklı duyurulan anos tepki çekti.

Star TV'de yayınlanan Seda Sayan'ın “Sabahın Sultanı Seda sayan” isimli programında bir skandala imza atıldı.

Star TV'de "Beton Kemal ilk kez konuşuyor. Yer yerinden oynayacak" başlıklı duyurulan anos tepki çekti.

Bir Twitter kullanıcısı, @kanzehir isimli hesaptan yaptığı açıklamada, Türkiye de antikemalistlerin literatüre soktuğu “Beton Kemal” ifadesini programda konuşan Kemal isimli bir kişiyi anons ederken kullanan Star TV'nin algı operasyonu yaptığını iddia etti.

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