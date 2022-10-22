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Sözleşmeli öğretmen PKK'nın dağ kadrosundan çıktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alınan sözleşmeli öğretmen Pınar Çelik, tutuklandı.

16 Saat Önce
2022-10-22 18:33:04
Sözleşmeli öğretmen PKK'nın dağ kadrosundan çıktı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Viranşehir'de bir okulda sözleşmeli öğretmenlik yapan Pınar Çelik'in, daha önce Suriye ve Irak'ta terör örgütü PKK/YPG'nin dağ kadrosunda silahlı faaliyette bulunduğu tespit edildi.

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Ekiplerin düzenlediği operasyonla Çelik gözaltına alındı. Pınar Çelik, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pınar Çelik'in 2 kız kardeşinin de terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle arandığı kaydedildi. .

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